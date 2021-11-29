«Чтобы Верочка была под присмотром»: Началов объяснил, почему его внучка ходит в частную школу

Как отметил Виктор, так сложились обстоятельства.

Отец покойной певицы Юлии Началовой Виктор в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему его внучка Вера посещает частную школу.

«Так сложилось, когда Юля выбирала среди школ, то выбор пал на ту, где работает моя старшая сестра. Она заслуженный учитель России. Чтобы Верочка была под присмотром». Виктор Началов

Как отметила появившаяся в студии Вера Алдонина, которой уже 14 лет, ей нравится ее школа.

«Я учусь в частной школе в девятом классе. Мне там нравится получать образование. Все подстроено под меня, и мне там в целом удобно», — заметила дочь Юлии Началовой.

Напомним, что дочь Юлии Началовой Вера Алдонина живет уже несколько лет в доме бабушки и деда. Оттуда ей намного удобнее добираться до школы.

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