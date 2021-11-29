«Выбрать все с люрексом»: Влад Лисовец рассказал, что надеть в новогоднюю ночь

Накануне в Москве открылся ГУМ-каток, где Татьяна Навка презентовала фрагмент своего нового шоу «Лебединое озеро». На льду олимпийская чемпионка появилась в компании Петра Чернышева, который заметно посвежел.

На мероприятии отметились многие селебрити, которые рассказали о своих планах на Новый год. Так, Татьяна Навка отметила, что, скорее всего, в новогоднюю ночь будет дома. Так же встретить 2022-й планирует и стилист Влад Лисовец. Всем модницам он порекомендовал отмечать Новый год в нарядах с люрексом.

«Для суеверных все голубые оттенки, синий цвет, серо-голубой. Для всех остальных – не бойтесь, в этом году можно быть в блестящих платьях. То есть можно выбрать все с люрексом — блузка, платье в пол. Платье может быть похоже на летнее, максимально элегантной нужно быть, а главное – веселой», — цитирует Лисовца «Комсомольская правда».

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