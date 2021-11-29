Китайские вазы, панно гохуа и дракон: Орбакайте показала, как выглядит роскошный бассейн в замке Галкина

На День матери, который празднуется в последнее воскресенье ноября, Кристина Орбакайте с дочкой Клавой приехали в гости к Алле Пугачевой в ее с Максимом Галкиным замок в Грязи.

Душевные семейные посиделки, теплые поздравления на праздник и веселые игры – наследники Примадонны вместе отлично провели время. Заодно внучка Пугачевой поплавала в роскошном бассейне бабушки, а Орбакайте запечатлела на видео фрагмент тренировки.

В кадр попали изысканные интерьеры большого бассейна, находящегося в замке Галкина и Пугачевой. Пространство украшено традиционной живописью Страны восходящего солнца – гохуа, панно с которыми всевозможных размеров разместились на стенах, по углам расположились большие вазы. Обилие красного и золотого дополняет мозаика с изображением дракона на дне бассейна.

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