С бахромой между ног: Каменских подчеркнула массивные бедра мини-шортами из «рванья»

Певица в лифе от купальника и «драном» низе из денима пустилась в пляс.

Исполнительница хитов «Чумачечая весна» и «Попа как у Ким» Настя Каменских всегда делится с подписчиками хорошим настроением. Красотка обладает веселым нравом и любит снимать забавные видео для соцсетей.

Прилетев в Дубай на гастроли, Каменских первым делом отправилась на пляж. Во время сборов певица успела снять ролик для TikTok, на котором предстала в розовом лифе от бикини и рваных шортиках из денима.

В «драных» шортах с бахромой между ног артистка пустилась в пляс. Она повиляла массивными бедрами и подергала плечами, веселясь сама от своих движений.

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