Сказочный уют: новая избранница Харламова показала, как нарядила новогоднюю елочку

Новая избранница комика Гарика Харламова, 28-летняя Катерина Ковальчук, часто публикует в своем микроблоге фото- и видеоэпизоды из жизни. В новых историях девушка показала, какую елочку уже успела нарядить к Новому году.

В небольшом видео Катерина показала тихий уютный вечер в своей комнате. Девушка смотрит мультфильм в компании младшего члена семьи, расположившись удобно на кровати. У окна уже наряжена елочка – от золотых огоньков лесной красавицы в комнате очень светло и сказочно.

Как и Ковальчук, многие другие звезды тоже захотели пораньше нарядить елку. Например, Филипп Киркоров с детьми, Лера Кудрявцева с мужем, Татьяна Навка, Стеша Маликова посчитали, что самое время создавать новогоднее настроение.

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