«С днем матери»: Проскурякова показала редкое фото 83-летней матери Николаева

В день матери многие звезды поздравили своих родительниц, опубликовав их фото в своих микроблогах. Не осталась в стороне и Юлия Проскурякова. В своем инстаграме она показала совместный снимок со своей мамой Людмилой и свекровью Светланой Митрофановной.

«С днем матери, мамочки!» — подписала фото Проскурякова.

Добавим, минувшим летом матери Игоря Николаева – Светлане Митрофановне исполнилось 83 года.

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Напомним, с Игорем Николаевым Юлия Проскурякова состоит в браке более 11 лет. Они воспитывают дочь Веронику, которой недавно исполнилось шесть. Девочка увлекается музыкой и уже выходит со звездными родителями на сцену.

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