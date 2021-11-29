«Я люблю бегать! Только не от ответственности»: Малькова рассказала, как будет платить алименты на старшего сына

Светлана Малькова и Роман Мальков все никак не могут поставить точку в вопросе выплаты алиментов. Многодетная мама утверждает, что новый муж Анастасии Макеевой произвел единоразовую выплату в сентябре и все. Кроме того бизнесмен-строитель требует выплаты алиментов на старшего сына, который минувшей весной переехал жить к нему и мачехе в Москву.

«Алименты на Андрея? Я люблю бегать. Только не от ответственности! Следовательно, деньги, которые я зарабатываю на своих четырех детей, я готова поделить на всех поровну. Так справедливо. Пусть и Андрей получит свою часть», — написала Малькова.

Напомним, Роман и Светлана Мальковы жили в Словении, куда переехали семь лет назад из Обнинска. В прошлом году строитель познакомился с Анастасией Макеевой на ее даче и буквально потерял голову.

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