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Когда клуб не светит: тряся животом в камеру, беременная Алена Рапунцель станцевала под популярный в Сети хит

Бывшая звезда телепроекта «Дом-2» любит потусоваться, но сейчас делает это в домашней обстановке.

Когда клуб не светит: тряся животом в камеру, беременная Алена Рапунцель станцевала под популярный в Сети хит
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель пребывает на седьмом месяце беременности. У девушки заметно округлился животик, она уже не старается скрыть его под оверсайз-нарядами.

А на выходных и вовсе предъявила его прямо в камеру, когда устроила съемки под популярный в Сети хит «Солнце Монако» молодой певицы Лизы Чеботиной.

Тряся животиком, Рапунцель как могла, показала движения TikTok-танца. «Что делать с быстрой сменой настроения?», — задалась вопросом красотка.

Напомним, Рапунцель ждет ребенка от стриптизера Ильи Семина, за которого вышла замуж в сентябре и с которым уже успела разойтись почти на месяц. Но пара помирилась и сейчас демонстрирует семейную идиллию.

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