Время загорать: Каменских в розовом лифе на длинных завязках красиво подчеркнула грудь без пуш-ап

Певица Настя Каменских в очередной раз прилетела в Дубай.

Звезда украинской сцены Настя Каменских много гастролирует по стране и загранице. Несмотря на пандемию коронавируса, артистка за эту осень несколько раз выступила в Дубае и Египте. И на последних выходных ноября снова оказалась в Арабских Эмиратах.

Каменских всегда старается совместить работу и отдых. Поэтому как только появляется свободная минутка, красотка бежит на пляж. Вот и сейчас, надев розовое бикини и мини-шортики, певица поспешила загорать.

Перед тем как отправиться на пляж, Каменских сняла ролик для TikTok. Она порезвилась под один из популярных хитов, зажигательно крутясь перед камерой. Лиф от купальника она решила завязать по-новому, красиво подчеркнув грудь завязками спереди, что даже и пуш-ап не понадобился.

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