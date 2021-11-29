Пикантное упрямство: проигнорировав бюстгальтер, Бузова бесстыдно сверкнула взбухшими «вишенками» груди

Звезда снова наступила на те же грабли.

Певица и телеведущая Ольга Бузова на шоу «Х-Фактор» в Белоруссии расположилась в кресле судьи-наставника и регулярно летает в Минск на съемки. В минувший уикенд красотка тоже улетела туда, покинув больничные стены.

После съемок Бузова, находясь в своем гостиничном номере, стала снимать контент для Instagram. И не постеснялась предстать перед камерой в трикотажном топе-бра без бюстгальтера. Отсутствие белья выдали предательски взбухшие «вишенки» груди», но красотку это нисколько не смутило.

Бузова давно стала убежденной противницей нижнего белья, причем, с завидным упрямством отрицает его необходимость даже для съемок кулинарной программы. Однажды она появилась в кадре в трикотажной футболке поло, которая во время работы пошла складками и сделала образ пошлым.

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