«Умоляю!»: Дмитрий Нагиев попытался заткнуть Игоря Верника на шоу «Две звезды. Отцы и дети»

На Первом канале в это воскресенье, 28 ноября, вышел в эфир второй выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети».
На этот раз в креслах жюри помимо певицы Валерии и Сосо Павлиашвили, оказались два брата-близнеца Вадим и Игорь Верник.
Второй своей словоохотливостью слегка раздражал ведущего шоу «Две звезды. Отцы и дети» Дмитрия Нагиева. Нагиев требовал от Верника невозможного, он хотел лаконичных комментариев, а тот любил распространенные.
Восторг Игоря Верника вызвал дуэт Александра Маршала с его сыном Артемом.
«Глаза отца, которые смотрят на тебя с такой любовью и гордостью, Тема, на таких глазах расти – это счастье…»
«И оценка?» – перебил Верника Нагиев.
Но тот не умолкал. Тогда Дмитрий Нагиев подошел поближе к столу жюри.
«Уйди, уйди! Все, заканчиваю», — сунул Игорь Верник кулак под нос Дмитрию Нагиеву.
Но опять продолжил свой монолог, а Нагиев продолжил наступать. Для убедительности залез на стол. Два шоумена сымитировали драку.
«Умоляю! – взмолился Нагиев. – И оценка?»
«Оценка – пять!» — выдохнул Игорь Верник.
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