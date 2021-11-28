«Умоляю!»: Дмитрий Нагиев попытался заткнуть Игоря Верника на шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Ведущий программы Дмитрий Нагиев дал понять, что член жюри Игорь Верник не в меру разговорчив.

На Первом канале в это воскресенье, 28 ноября, вышел в эфир второй выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети».

На этот раз в креслах жюри помимо певицы Валерии и Сосо Павлиашвили, оказались два брата-близнеца Вадим и Игорь Верник.

Второй своей словоохотливостью слегка раздражал ведущего шоу «Две звезды. Отцы и дети» Дмитрия Нагиева. Нагиев требовал от Верника невозможного, он хотел лаконичных комментариев, а тот любил распространенные.

Восторг Игоря Верника вызвал дуэт Александра Маршала с его сыном Артемом.

«Глаза отца, которые смотрят на тебя с такой любовью и гордостью, Тема, на таких глазах расти – это счастье…» «И оценка?» – перебил Верника Нагиев.

Но тот не умолкал. Тогда Дмитрий Нагиев подошел поближе к столу жюри.

«Уйди, уйди! Все, заканчиваю», — сунул Игорь Верник кулак под нос Дмитрию Нагиеву.

Но опять продолжил свой монолог, а Нагиев продолжил наступать. Для убедительности залез на стол. Два шоумена сымитировали драку.

«Умоляю! – взмолился Нагиев. – И оценка?» «Оценка – пять!» — выдохнул Игорь Верник.

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