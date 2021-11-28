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В образе Инстасамки? Кошкина зазывно вывалила сочные груди-шары на обозрение публики

Артистка снялась в новом выпуске ТНТ «Однажды в России».

В образе Инстасамки? Кошкина зазывно вывалила сочные груди-шары на обозрение публики
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official/

Яна Кошкина рассказала поклонникам в личном блоге, что съемки новых выпусков комедийного шоу на ТНТ «Однажды в России» закончились.

В проекте артистка перевоплощалась в новую сексуальную героиню. Как она выглядела, звезда показала на фото в Instagram.

Нереальная сексуальность Яны Кошкиной сильно впечатлила публику. Знойная брюнетка  не постеснялась выставить на обозрение практически полностью свой пышный бюст.

Кроме того, артистка примерила эротичные колготки в сетку и микрошортики. Присев, Кошкина также показала стройные бедра.

Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official/

Яна спросила народ, догадались ли они, кого она изображала и большинство фолловеров написало, что Инстасамку.

Инстасамка. Фото: instagram.com/instasamka/

А как считаете вы, на кого похожа Яна Кошкина в этом образе?

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Тэги

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