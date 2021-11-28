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«Приятно познакомиться»: Клава Безверхова из «Дома-2» впервые показала лицо двухмесячного сына

Бывшая участница реалити-шоу Клава Безверхова умилила снимками своего малыша.

«Приятно познакомиться»: Клава Безверхова из «Дома-2» впервые показала лицо двухмесячного сына
Клава Безверхова. Фото: instagram.com/klavagesh/

Экс-участница «Дома-2» Клава Безверхова в сентябре этого года впервые стала мамой.

Она не стала долго интриговать и ждать особенного случая, чтобы представить своего сына Роберта подписчикам.

22 ноября малышу исполнилось два месяца, и спустя несколько дней Клава Безверхова решила показать его лицо поклонникам.

Она разместила в микроблоге снимки Роберта, запечатлев на них крупным планом личико младенца.

«Привет! Я Роберт, приятно познакомиться», — подписала кадр Клава Безверхова.

Подписчики Клавы Безверховой умилились кадрам с хорошеньким мальчиком. Они делает комплименты Клаве и ее сыну и сокрушаются по поводу того, что малыш будет расти без папы.

Сын Клавы Безверховой Роберт
Сын Клавы Безверховой Роберт. Фото: instagram.com/klavagesh/

«Глазки нереально красивые! Счастья малышу и мамочке!», «Главное, какой красивый сын. Тьфу-тьфу на него. Самый главный мужчина будет в твоей жизни», «Не знаю, кто видит в этом красавчике Клаву, мне кажется, это просто копия папа, мимика точно папина. Как можно было разрушить семью и стать папой выходного дня, когда такое сокровище рядом. Очень красивый мальчишка», — высказались в Сети.

Напомним, Клава Безверхова на днях объявила, что рассталась с отцом Роберта.

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