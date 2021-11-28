«Прощай, легенда!»: Любовь Успенская показала архивный снимок с Александром Градским

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Любови Успенской появилась фотография, на которой знаменитость крепко обнимала Александра Градского.

Таким способом Успенская почтила память коллеги. Певица отметила, что ряды талантливых артистов уходящий эпохи редеют. Успенская сильно огорчена известием о кончине Градского.

Для себя Любовь Успенская запомнила маэстро навечно молодым.

«Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя»… Ежедневно от новостей у меня разрывается сердце. Уходят великие люди. Сегодня не стало всеми любимого Александра Градского… Нет слов, чтобы выразить всю мою скорбь… Прощай, легенда!» – написала Успенская в комментариях под фото с Градским.

Напомним, ранее Лолита Милявская рассказала, как впервые познакомилась с Александром Градским. Знаменитость отметила, что композитор оказывался рядом в трудный для нее момент и поддерживал артистку.

Градский говорил Лолите, что такие женщины, как она, никогда не остаются одни.

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