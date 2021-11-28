«Сладкий ангел»: какой стала «особенная» сестра Водяновой в 34 года

28 ноября сестре Натальи Водяновой Оксане исполнилось 34 года. Топ-модель связалась с ней и мамой Ларисой Гавриловной по видеосвязи. Как это происходило звезда показала в личном блоге.

Своих родственниц знаменитость застала во время прогулки. Они невероятно обрадовались звонку Натальи и расцвели в улыбке. Жена Антуана Арно нашла немало теплых слов в адрес сестры, назвав ее сладким ангелом.

Напомним, сестра Натальи Водяновой родилась с особенностями развития – с аутизмом и ДЦП. Мама Натальи Водяновой, несмотря на уговоры некоторых родственников, категорически отказалась оставлять ее в роддоме. Будущая знаменитость во всем помогала маме, которая поднимала дочек без мужа. И с малых лет присматривала за младшей сестренкой. Это сильно закалило ее характер.

Сейчас Наталья – счастливая мама пятерых детей, успешная модель, замужем за французским миллионером Антуаном Арно.

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