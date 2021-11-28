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«С мамой на репетиционной базе Макса Фадеева»: Юлия Савичева показала редкий кадр из детского альбома

Артистка поздравила родительницу с Днем матери.

«С мамой на репетиционной базе Макса Фадеева»: Юлия Савичева показала редкий кадр из детского альбома
Юлия Савичева. Фото: Instagram.com/yuliasavicheva

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Юлии Савичевой появилась запись, в которой знаменитость похвасталась архивным кадром у Максима Фадеева в гостях.

Примечательно, что Савичева была не в доме у Фадеева, а на его еще только строящейся репетиционной базе. Туда впервые Юлию привела родительница, которую  Савичева поздравила с Днем матери.

«Сегодня День матери! Поздравляю всех мам и бабушек с праздником! Будьте здоровы, самое главное! На фотографии я с мамой на репетиционной базе Макса Фадеева. Это 94 год и мне соответственно семь лет», – отметила Юлия.

«Тогда помещение только строилось, и мои родители посменно ночевали там вместе с нашей собакой Ченом и охраняли аппаратуру. А этот красненький комбинезон я прекрасно помню. Сейчас до сих пор детей в таких вижу», – вспомнила Савичева.

Юлия Савичева. Фото: Instagram.com/yuliasavicheva
Юлия Савичева с мамой. Фото: Instagram.com/yuliasavicheva

Напомним, ранее Юлия Савичева поделилась фотографией подросшей дочери Анны. Наследница певицы, как отмечает Юлия, растет настоящей модницей и гламурной девочкой.

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архивный снимокДень материЗвездные детиМаксим ФадеевЮлия Савичева