«Сырнички, ммм!»: Кристина Орбакайте показала, чем лакомится во время съемок по утрам

Актриса и певица Кристина Орбакайте поделилась кадрами из своего временного жилища.

Дочь певицы Аллы Пугачевой, 50-летняя Кристина Орбакайте сейчас занята в съемках третьего сезона популярного сериала «Тест на беременность».

В сторис микроблога певица и актриса периодически делится кадрами со съемочной площадки.

Работа кипела и в это воскресенье, 28 ноября. Кристина Орбакайте рассказала в сторис, что она уже с раннего утра на ногах.

Звезда показала кадры, на которых предстала в образе брюнетки. Ей в это время делали макияж для вхождения в кадр.

«Ну, что же. А мы уже готовимся в кадр. С утра пораньше. У меня сегодня очень насыщенный день», — поделилась Кристина Орбакайте.

Затем она показала, как выглядит ее вагончик на съемочной площадке, в котором она отдыхает после очередных дублей.

«Ну, вот мое пристанище на сегодня – домик на колесах, — говорит за кадром Кристина Орбакайте. — Можно отдохнуть, подкрепиться. А то сегодня еще не успела позавтракать. Что у нас? Сырнички, ммм».

Судя по всему, звезда обожает это блюдо из творога.

Напомним, в третьем сезоне популярного сериала Первого канала Кристина Орбакайте играет одну из главных ролей.

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