«Сырнички, ммм!»: Кристина Орбакайте показала, чем лакомится во время съемок по утрам

Дочь певицы Аллы Пугачевой, 50-летняя Кристина Орбакайте сейчас занята в съемках третьего сезона популярного сериала «Тест на беременность».
В сторис микроблога певица и актриса периодически делится кадрами со съемочной площадки.
Работа кипела и в это воскресенье, 28 ноября. Кристина Орбакайте рассказала в сторис, что она уже с раннего утра на ногах.
Звезда показала кадры, на которых предстала в образе брюнетки. Ей в это время делали макияж для вхождения в кадр.
«Ну, что же. А мы уже готовимся в кадр. С утра пораньше. У меня сегодня очень насыщенный день», — поделилась Кристина Орбакайте.
Затем она показала, как выглядит ее вагончик на съемочной площадке, в котором она отдыхает после очередных дублей.
«Ну, вот мое пристанище на сегодня – домик на колесах, — говорит за кадром Кристина Орбакайте. — Можно отдохнуть, подкрепиться. А то сегодня еще не успела позавтракать. Что у нас? Сырнички, ммм».
Судя по всему, звезда обожает это блюдо из творога.
Напомним, в третьем сезоне популярного сериала Первого канала Кристина Орбакайте играет одну из главных ролей.
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