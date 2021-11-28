Красивые, светловолосые, женственные: Арзамасова поделилась нежным семейным снимком с мамой

28 ноября Россия отмечает День матери. Этот праздник многие отечественные звезды не обошли стороной.
Многие поклонники были удивлены, увидев в Сети фотографию мамы жены Стаса Михайлова. Инна Михайлова явно унаследовала внешность от своей родительницы.
В доме Максима Галкина этот день с самого утра был переполох – Лиза и Гарри Галкины, а также Клава Земцова устроили своим мамочкам (Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте) сюрприз, прочитав им с выражением стихи.
Лиза Арзамасова тоже поделилась трогательным кадром с мамой Юлией Арзамасовой. На фото они обе предстали с собранными назад волосами. Актриса нежно обняла родительницу за плечи.
«Вселенная. Космос. Мама», — подписала фото Лиза Арзамасова.
Известно, что именно мама Елизаветы Арзамасовой сыграла в ее карьере решительную роль. Она с малых лет водила ее на кастинги и размещала на специализированных сайтах резюме. Сниматься в кино будущая «папина дочка» начала в четыре года.
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