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Красивые, светловолосые, женственные: Арзамасова поделилась нежным семейным снимком с мамой

Лиза Арзамасова считает, что достигла успеха во многом благодаря родительнице.

Красивые, светловолосые, женственные: Арзамасова поделилась нежным семейным снимком с мамой
Елизавета Арзамасова. Фото: Global look press

28 ноября Россия отмечает День матери. Этот праздник многие отечественные звезды не обошли стороной.

Многие поклонники были удивлены, увидев в Сети фотографию мамы жены Стаса Михайлова. Инна Михайлова явно унаследовала внешность от своей родительницы.

В доме Максима Галкина этот день с самого утра был переполох – Лиза и Гарри Галкины, а также Клава Земцова устроили своим мамочкам (Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте) сюрприз, прочитав им с выражением стихи.

Лиза Арзамасова тоже поделилась трогательным кадром с мамой Юлией Арзамасовой. На фото они обе предстали с собранными назад волосами. Актриса нежно обняла родительницу за плечи.

Елизавета Арзамасова. Скриншот: instagram.com/liza_arzamasova/

«Вселенная. Космос. Мама», — подписала фото Лиза Арзамасова.

Известно, что именно мама Елизаветы Арзамасовой сыграла в ее карьере решительную роль. Она с малых лет водила ее на кастинги и размещала на специализированных сайтах резюме. Сниматься в кино будущая «папина дочка» начала в четыре года.

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