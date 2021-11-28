«По лицу текут слезы»: дочь покойной Юлии Началовой поделилась ее редкими памятными снимками

Так сложилось, что дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной некого поздравлять с Днем матери. Вокалистки не стало в марте 2019 года.
С тех пор Вера Алдонина не знает ее любви, но отогревается рядом с бабушкой, дедушкой и папой.
В День матери, который отмечается в последние выходные ноября, Вера Алдонина почтила памяти покойной мамы Юлии Началовой, поделившись в микроблоге фотографиями с ней.
Пост она сопроводила отрывком из песни о маме, которую когда-то пела Юлия Началова.
«Бывает утро так туманно,
Бывает темным день, как ночь,
Но промелькнет в сознанье: «Мама!
Она сумеет мне помочь».
И сразу солнце ярче светит,
Как вспомнишь милые черты,
Как хорошо, что есть на свете
Очаг тепла и доброты», — написала Вера Алдонина.
Подписчики наследницы Юлии Началовой признались, что видео заставило их расплакаться, растрогав до слез.
«Слова прекрасной дочери!», «Да, Верочка, ты права, как вспомнишь и все хорошо. Счастья тебе, милая девочка», «Держись, милая! Мама радуется твоим победам!», «Смотрю на ваши фото с мамой, вроде улыбаюсь, а по лицу текут слезы», Верочка, будь счастлива! Пусть у тебя все получится! Я думаю, что мама тобой бы гордилась!» — высказались в Сети.
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