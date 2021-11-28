«Способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе!»: что говорил Градский при жизни о своей красавице-жене

Исполнитель верил, что избранница была искренне заинтересована в нем.

Музыкант Александр Градский крайне редко комментировал личную жизнь, однако в одном из памятных интервью высказался о своей последней любви – жене Марине Коташенко.

Градский познакомился с Коташенко, когда той было 23 года. Девушка переехала в Москву из Киева. Длинноволосая блондинка годилась в дочери композитору, возраст которого приближался к 60.

Многие были удивлены, что немолодой артист по-настоящему влюбил в себя такую красавицу. Но Александр Борисович всегда был уверен в себе:

«Можно не соответствовать киностандартам и иметь успех у красивых женщин. Лично я пользовался успехом».

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«Мне повезло: Марина – тоже Скорпион. А два Скорпиона – это уже пара, вроде самки и самца. И я далеко не самый богатый человек, на которого могла бы рассчитывать Марина. С ее данными она способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной», – рассказывал Градский о своей любимой в интервью sobesednik.ru.

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