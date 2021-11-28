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Как выглядит красавица-теща Стаса Михайлова, внешность которой унаследовала его жена

Инна Михайлова поделилась в личном блоге фотографией родительницы.

Как выглядит красавица-теща Стаса Михайлова, внешность которой унаследовала его жена
Стас и Инна Михайловы. Фото: Globallookpress.com

Стас Михайлов познакомился со своей женой Инной в 2006 году, а в 2011-м они сыграли свадьбу. С тех пор эта пара неразлучна – они вместе работают, отдыхают, путешествуют.

Артист всегда подчеркивает, что гордится своей супругой, дочками, которых она ему подарила (Иванна и Мария), а также мамой возлюбленной Любовью Леонидовной.

Инна Михайлова унаследовала благородную привлекательную внешность своей родительницы. В этом можно убедиться, увидев фото с ней в личном блоге жены музыканта, которое она обнародовала на День матери.

Теща Стаса Михайлова и его жена. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

«Невероятной красоты мама! С праздником вас!» , «Восхищение!», «Как подруги», «Как сестры», «Вы знаете рецепт элексира молодости?», «Мама моложе Инны выглядит», «Какие красивые женщины», — прокомментировали снимок пользователи Сети.

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Инна МихайловаМихайловновости шоу-бизнесаСтас Михайлов