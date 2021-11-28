«Какая потеря…»: Валерия и Олег Газманов почтили память Александра Градского

Артисты Валерия и Олег Газманов присоединились к скорбящим по Александру Градскому знаменитостям.

Жена Иосифа Пригожина отозвалась о смерти Градского как о большой утрате.

«Какая потеря… Светлая память Александру Градскому», – отметила Валерия.

«Яркий человек ушел! Певец, композитор, наставник, поэт! Очень жаль! «Следы друзей, как будто ноты на песке. Их размывает время вечного прибоя. Они сплетаются в пути с моей судьбою и исчезают, растворяясь вдалеке»», — написал в своем микроблоге Олег Газманов.

«Уходят самые талантливые и настоящие певцы, светлая память Александру Градскому», «Это невозможно слушать без слез. Вечная память тебе, Александр», «Неповторимый голос. Светлая память», «Любимый Александр Борисович! Нам будет его очень не хватать», – написали поклонники Валерии и Олега Газманова.

Напомним, ранее стало известно о последних днях Александра Градского. Команда «Голоса» отметила, что исполнителю советовали больше отдыхать. Но Александр Борисович боялся подвести коллег и работал в полную силу.

Первый канал запомнил артиста как преданного своему делу профессионала.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.