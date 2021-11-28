«С Днем матери!»: Зара поделилась редким фото в обнимку с родительницей

Поклонники артистки увидели поразительное сходство между мамой и дочкой.

Исполнительница Зара разместила в своем микроблоге совместный снимок с мамой. Таким способом знаменитость поздравила любимую родительницу и призналась ей в любви.

В День матери артисты делятся архивными фото со своими прекрасными родительницами. Зара не стала исключением и опубликовала редкий снимок с матерью.

Певица чаще делится кадрами с отцом, а вот маму показывает лишь иногда.

«Очень люблю это фото. На нем я уже несколько дней мама, а моя мама – бабушка. На руках первенец Данечка. Родные, желаю всем мамам, бабушкам здоровья и радости. Пусть ваше материнское сердце не знает печали. С Днем Матери!»

«Какие же вы красивые», «Как вы похожи», «Какая красивая и молодая мама», «Вы с мамой одно лицо, словно сестры», – отметила поклонники Зары в комментариях под фото.

Напомним, ранее с Днем матери поздравила свою родильницу Алина Загитова. Фигуристка вспомнила, как мама привела ее в спорт. Поэтому олимпийская чемпионка своей карьерой обязана родной маме.

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