«Поставила меня на коньки»: Алина Загитова поделилась нежными воспоминаниями в День матери

Ведущая шоу «Ледниковый период» Алина Загитова поделилась совместным снимком с моложавой мамой в своем Instagram. Таким способом знаменитость выразила свою любовь к родительнице в День матери.

Алина рассказала, что именно мама привела ее на фигурное катание.

«Сегодня, 28 ноября, в России отмечается День матери. Мама! В три года ты поставила меня на коньки и с того момента ни разу не сомневалась в моем успехе. Спасибо тебе за все, что делала для меня, когда я была маленькая, и за то, что делаешь сейчас! Все мои достижения – твоя заслуга», – написала Алина в своем микроблоге.

«Люблю тебя и безумно скучаю. Пока мы были маленькими, мамы заботились о нас. Настало время поменяться местами. Ребята, подойдите сегодня к своей маме и крепко обнимите ее. Просто, без слов. Она все поймет. Да и не только сегодня, каждый день говорите, показывайте своими поступками, как много она значит для вас», – посоветовала Загитова.

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