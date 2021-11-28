«Не спал три часа»: пьяный Дима Билан расплакался и сослался на усталость

Артист заявил, что просто устал от постоянной нагрузки на работе.

Исполнитель Дима Билан со слезами обратился к поклонникам, чтобы найти у них поддержку. Поскольку певец сильно уставал и ему не хватало заботы.

Билан в нетрезвом виде записывал ролики для своего микроблога. При этом победитель «Евровидения-2008» не считает свое поведение неподобающим. Артист отметил, что с каждым может случиться подобное. У каждого бывают проблемы, каждый может напиться.

А вот фанаты Билана отмечают, что артист уже не в первый раз выходит на концерт в нетрезвом виде. Билан уже пел в Самаре в неадекватном состоянии.

Сам же Билан все свои выходки списывает на банальное профессиональное выгорание.

«Но я неплохой парень, даже можно сказать, что хороший. Столько переживаний вокруг. Тот же инсульт Градского. Я надеюсь, он победит болезнь, так не хочется людей терять…Вы знаете, так бывает. Люди напиваются. Мне скоро 40 лет и меня колбасит. Я не спал три часа. У меня столько съемок. Столько музыки новой для вас сделал. Но я не хочу вам врать», – отметил Билан.

Напомним, ранее Дима Билан выступил нетрезвым на концерте в Казахстане. Поклонники недоумевали, что происходит на сцене. А сам артист в Stories личного микроблога признался, что напился.

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