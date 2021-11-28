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«Комбинировать пальто и трикотаж»: какой модный прием взяла на вооружение Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская выбирает наряды одного оттенка.

«Комбинировать пальто и трикотаж»: какой модный прием взяла на вооружение Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

В последнее время Кейт Миддлтон все чаще комбинирует одежду одного и того же цвета. Так, герцогиня Кембриджская недавно надела водолазку цвета фуксии, а поверх нее такого же оттенка пальто. Ранее она сочетала пальто и джемперы других цветов.

Стилист Ханна Эйхлер считает, что покупка одежды в близких оттенках – это простой способ создать гардероб делового человека.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Скриншот: instagram.com/royalteawithjam

«Кейт создает комбинации пальто и трикотажа в оттенках одного цвета, чтобы всегда выглядеть безупречно. Это не новая уловка в стилистике королевской семьи – королева давно предпочитает носить цветные наряды, часто сочетая свое пальто со шляпой и сумкой»,  — рассказала Ханна Эйхлер Daily Mail.

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