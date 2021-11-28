Кровь и синяки: шокирующий снимок Кейт Миддлтон с обезображенным лицом

Фотошоп-картинку расклеили на здания и автобусные остановки в Европе.

Шокирующий снимок Кейт Миддлтон с обезображенным лицом в синяках и крови появился накануне на зданиях и автобусных остановках европейских стран. Таким образом организаторы кампании по повышению осведомленности о домашнем насилии хотели привлечь внимание к проблеме.

Известно, что над снимками работал итальянский художник Александро Паломбо. Также в кампании использовали снимки других известных женщин — вице-президента США Камалы Харрис, королевы Испании Летиции и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Лейен.

Каждое изображение сопровождалось пугающей надписью, чтобы «шокировать» публику. Кенсингтонский дворец пока никак не прокомментировал этот факт, сообщает The Sun.

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