Кровь и синяки: шокирующий снимок Кейт Миддлтон с обезображенным лицом

Шокирующий снимок Кейт Миддлтон с обезображенным лицом в синяках и крови появился накануне на зданиях и автобусных остановках европейских стран. Таким образом организаторы кампании по повышению осведомленности о домашнем насилии хотели привлечь внимание к проблеме.
Известно, что над снимками работал итальянский художник Александро Паломбо. Также в кампании использовали снимки других известных женщин — вице-президента США Камалы Харрис, королевы Испании Летиции и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Лейен.
Каждое изображение сопровождалось пугающей надписью, чтобы «шокировать» публику. Кенсингтонский дворец пока никак не прокомментировал этот факт, сообщает The Sun.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.