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Кровь и синяки: шокирующий снимок Кейт Миддлтон с обезображенным лицом

Фотошоп-картинку расклеили на здания и автобусные остановки в Европе.

Кровь и синяки: шокирующий снимок Кейт Миддлтон с обезображенным лицом
Кейт Миддлтон. Фото6 Global Look Press

Шокирующий снимок Кейт Миддлтон с обезображенным лицом в синяках и крови появился накануне на зданиях и автобусных остановках европейских стран. Таким образом организаторы кампании по повышению осведомленности о домашнем насилии хотели привлечь внимание к проблеме.

Кейт Миддлтон
Снимок Кейт Миддлтон использовали в кампании против домашнего насилия. Скриншот: thesun.co.uk

Известно, что над снимками работал итальянский художник Александро Паломбо. Также в кампании использовали снимки других известных женщин — вице-президента США Камалы Харрис, королевы Испании Летиции и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Лейен.

Каждое изображение сопровождалось пугающей надписью, чтобы «шокировать» публику. Кенсингтонский дворец пока никак не прокомментировал этот факт, сообщает The Sun.

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