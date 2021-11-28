Для стройности: Кудрявцева после советов Хромченко облачилась на съемки в двубортный жакет модного цвета

Такие модели моментально делают фигуру более компактной.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала, как корпулентные дамы могут скрывать свои объемы.

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Она посоветовала пышным женщинам обратить внимание на двубортные модели одежды и полуприлегающие силуэты. И именно в таком жакете появилась на съемках Лера Кудрявцева, которая выбрала модель красного оттенка с черными пуговицами.

Красные тона в этом сезоне актуальны. По словам Эвелина Хромченко этот цвет чарующе воздействует на людей, он всегда привлекает внимание, чем дамы могут с успехом пользоваться, к примеру, отправляясь на встречу с интересным человеком или потенциальным возлюбленным.

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