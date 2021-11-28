По пути звездной мамы: кем стала и как выглядит дочь Владимира Винокура

Анастасия Винокур родилась в творческой семье. Ее родители – Владимир и Тамара познакомились в Театре оперетты. Мама Анастасии там работала балериной, а папа стажировался после ГИТИСа.

С семи лет Настя начала заниматься балетом, а в 2003-м окончила Московскую государственную академию хореографии. Также у нее есть диплом ГИТИСа о втором высшем образовании, в котором значится специальность – менеджер сценического искусства.

Добавим, что в октябре Анастасии исполнилось 36 лет, но на пенсию она пока не собирается. В Большом театре планирует танцевать до 40-ка. Анастасия воспитывает сына Федора, которого родила в 2015-м. С отцом мальчика она в разводе.

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