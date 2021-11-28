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«Александр, дорогой, как же так, реально больно, нереально поверить!»: Цыганова – о Градском

Певица скорбит вместе со всей страной.

«Александр, дорогой, как же так, реально больно, нереально поверить!»: Цыганова – о Градском
Вика Цыганова. Фото: Globallookpress.com

Певица Вика Цыганова в Instagram оставила душераздирающий пост после известий о смерти композитора Александра Градского.

Александр Градский
Александр Градский. Фото: instagram.com/vika.tsyganova/

«Какая утрата! Александр, дорогой, как же так. Реально больно, нереально поверить Последний из эпохи совести, профессионализма, последний из эпохи души. Ушел, как быстро мы сиротеем, остаемся один на один с безумием мира».

Вика Цыганова

Как отметила Цыганова, она благодарна Градскому за благословение, которое он ей дал. Для нее он навсегда останется лучшим в жизни наставником. Цыганова заявила, что когда-нибудь она встретится с Градским на небесах и они вместе споют «Аллилуйю господу».

Напомним, что Александр Градский был доставлен в больницу 26 ноября. Врачи подозревали у него инсульт. На плохое самочувствие композитор пожаловался, когда находился у себя дома.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

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