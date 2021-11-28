«Александр, дорогой, как же так, реально больно, нереально поверить!»: Цыганова – о Градском

Певица Вика Цыганова в Instagram оставила душераздирающий пост после известий о смерти композитора Александра Градского.

«Какая утрата! Александр, дорогой, как же так. Реально больно, нереально поверить Последний из эпохи совести, профессионализма, последний из эпохи души. Ушел, как быстро мы сиротеем, остаемся один на один с безумием мира». Вика Цыганова

Как отметила Цыганова, она благодарна Градскому за благословение, которое он ей дал. Для нее он навсегда останется лучшим в жизни наставником. Цыганова заявила, что когда-нибудь она встретится с Градским на небесах и они вместе споют «Аллилуйю господу».

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Напомним, что Александр Градский был доставлен в больницу 26 ноября. Врачи подозревали у него инсульт. На плохое самочувствие композитор пожаловался, когда находился у себя дома.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

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