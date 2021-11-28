«Соболезнования родным и близким»: Гарик Харламов высказался после смерти Александра Градского

Музыканту и композитору было 72 года.

Шоумен и юморист Гарик Харламов в Instagram высказался после новостей о смерти композитора Александра Градского.

«Умер народный артист России Александр Градский. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким. Да и всем нам». Гарик Харламов

Напомним, что 72-летний Александр Градский был доставлен в больницу 26 ноября. Врачи подозревали у него инсульт. На плохое самочувствие композитор пожаловался, когда находился у себя дома.

больше по теме СМИ: умер Александр Градский Известному музыканту было 72 года.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

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