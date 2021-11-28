«Все в порядке»: теща Моргенштерна высказалась после слухов о его побеге за границу

На днях в Следственном комитете предположили, что Моргенштерн торгует наркотиками через соцсети. После этого, как сообщалось ранее, рэпер и его жена Дилара перестали появляться в инстаграме и предположительно уехали в Дубай.

Буквально на прошлой неделе Дилара открыла салон красоты в центре Москвы, в котором трудится ее мама. Как выяснилось, бизнес оформлен на Альмиру Гайсовну. Салон по-прежнему работает.

«У нас все в порядке, ни СМИ, ни представители следственного комитета не беспокоят, — цитирует тещу Моргенштерна «Собеседник».

К слову, продолжает работать и бургерная Моргенштерна, которую он недавно открыл в центре Москвы. Правда, посетителей там немного. Как сообщает издание, на кассовом чеке заведения указано, что ИП зарегистрировано на Кузнецова Вячеслава.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.