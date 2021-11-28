Старше своей новой жены на 35 лет: Максим Дунаевский женился в восьмой раз

Как отметил композитор, слишком много браков – это все-таки плохо.

Композитор Максим Дунаевский, которому уже 78 лет, женился в восьмой раз на своей давней возлюбленной музыковеде Алле Новоселовой.

Он старше своей жены на 35 лет. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«С одной стороны мне везет. А с другой стороны можно сказать, что не везет. Слишком много браков – это тоже плохо. Все мои жены ко мне хорошо относятся. А если плохо говорят, то это все от обиды». Максим Дунаевский

Напомним, что Максим Дунаевский был женат на «Мэри Поппинс» Наталье Андрейченко. Она единственная жена Максима Дунаевского, которая ушла от него сама. Она узнала в свое время, что у композитора есть любовница и внебрачная дочь.

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