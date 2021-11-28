«Могла на съемках ночью в деревне гоняться с топором за режиссером»: Дроботенко – о Руслановой

Как отметил юморист, для этой актрисы не существоваало ни чинов, ни имен.

Юморист Сергей Дроботенко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о непростом характере актрисы Нины Руслановой.

«У нее был типично русский характер. Она могла на съемках ночью в деревне гоняться с топором за режиссером. Она могла покрыть самыми изысканными ругательствами кого угодно. Для нее не было ни чинов, ни имен. Но когда человек входил в кадр, то ей прощалось все. Ну потому что господь Бог постарался». Сергей Дроботенко

Как отметил Дроботенко, пять лет назад он поздравлял Нину Русланову. «Она прекрасно понимала свой недуг и свою немощь. Но нутро никуда не денешь. Нутро хотело играть», — заявил Сергей Дроботенко.

Напомним, что Нина Русланова ушла из жизни в возрасте 75 лет. В последние годы жизни у нее были серьезные проблемы со здоровьем. Она перенесла как инфаркт, так и инсульт.

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