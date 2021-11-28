«Хочу, чтобы это знал мой будущий супруг»: Бузова призналась, что детям даст свою фамилию

Поющая ведущая отметила, что ей не важен штамп в паспорте.

Через два месяца Ольге Бузовой исполнится 36 лет. После расставания с Давидом Манукяном она еще не построила отношений и надеется встретить настоящую любовь. К тому же, как ранее заявила поющая ведущая, она уже готова стать мамой. При этом детям Ольга намерена дать свою фамилию.

«Мне вообще не важен ни штамп, ни фамилия. Хочу, чтобы это знал мой будущий супруг. Более того, и дети будут с моей фамилией… Мальчик – сто процентов моя фамилия, чтобы род продолжить. Ладно, давай про это не будем, мне еще замуж выходить», — сказала Бузова в интервью Александру Цыпкину для Marie Claire.

Напомним, ранее Ольга Бузова отметила, что скопила себе солидную подушку безопасности. Ее «заначка» превышает миллион долларов.

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