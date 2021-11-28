«Заиграл по-новому»: 72-летняя Пугачева скопировала образ Лагерфельда

Примадонна наведалась в гости к Игорю Гуляеву.

Алла Пугачева решила навестить своего давнего друга, дизайнера Игоря Гуляева. Для выхода в свет она выбрала аутфит в черно-белой гамме. Брючный костюм, белая блуза и черное пальто. Образ завершила нитками жемчуга.

Фанаты отметили, что Примадонна хорошеет с каждым днем. А образ напоминает стиль Карла Лагерфельда, который тоже предпочитал классические цвета. Игорь Гуляев решил дополнить его, подарив Алле Борисовне головной убор.

«От себя добавил немного и образ заиграл по новому» — написал Гуляев в своем инстаграме.

Добавим, ранее Максим Галкин отметил, что благодаря соцсетям он знает, где находится его жена.

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