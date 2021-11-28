«Отношения с мужчинами были долгими»: Бузова рассказала о первом сексуальном опыте

В этом году Ольга Бузова отметила свое 35-летие и рассталась с Давой. Встречались они были более года. По словам поющей ведущей, все ее романы всегда были продолжительными, а первому сексуальному опыту она подошла ответственно.

«Уже в универе, в 17 лет. Я этим горжусь, я вообще горжусь тем, что у меня все отношения с мужчинами были долгими и серьезными. Никто не может сказать, что он походя как-то со мной что-то там имел», — рассказала Бузова в интервью писателю Александру Цыпкину.

Также в интервью Marie Claire Ольга отметила, что у нее никогда не было секса за деньги вопреки расхожему мнению, что на «Дом-2» она попала через постель.

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