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«Сделаны нами»: Стеша Маликова украсила к Новому году свой шоурум

В начале весны прошлого года наследница Дмитрия Маликова открыла свой бизнес.

«Сделаны нами»: Стеша Маликова украсила к Новому году свой шоурум
Стеша Маликова. Фото: Instagram.com/steshamalikova

Старшая дочь Дмитрия Маликова – Стефания Маликова – разместила в своем микроблога кадры из своего шоурума. Знаменитость украсила помещение с одеждой собственного производства елкой и яркими игрушками.

Маликова решила вместе с помощницами создать новогоднюю атмосферу на рабочем месте. Пышная елка с желтыми и красными шарами и подсветки на стенах привнесли уют в шоурум.

«Больше всего я благодарна своей работе за то, что она мне дарит замечательных людей, которые впоследствии становятся моими друзьями и соучастниками», – призналась Стеша.

Знаменитость обратилась к своим покупателям и рассказала о небольших презентах, которые появился у нее  в ближайшие дни.

Стеша Маликова. Фото: Instagram.com/steshamalikova
Стеша Маликова с коллегами. Фото: Instagram.com/steshamalikova

«P.S. все новогодние декорации, которые Вы увидите в шоуруме, сделаны нами… У нас не будет песен  «Jingle bells» и  «All I want for Christmas is you», но розовое шампанское и конфеты «Аленка» обеспечены», –  заявила Маликова.

Напомним, Стеша Маликова выпускает женственные платья и пуховые платки для современных девушек.

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