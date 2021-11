«Сделаны нами»: Стеша Маликова украсила к Новому году свой шоурум

Старшая дочь Дмитрия Маликова – Стефания Маликова – разместила в своем микроблога кадры из своего шоурума. Знаменитость украсила помещение с одеждой собственного производства елкой и яркими игрушками.

Маликова решила вместе с помощницами создать новогоднюю атмосферу на рабочем месте. Пышная елка с желтыми и красными шарами и подсветки на стенах привнесли уют в шоурум.

Знаменитость обратилась к своим покупателям и рассказала о небольших презентах, которые появился у нее в ближайшие дни.

«P.S. все новогодние декорации, которые Вы увидите в шоуруме, сделаны нами… У нас не будет песен «Jingle bells» и «All I want for Christmas is you», но розовое шампанское и конфеты «Аленка» обеспечены», – заявила Маликова.