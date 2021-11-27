«Скоро тут будут свечи»: Ханна показала дорогую внутреннюю отделку в своем загородном особняке

Артистка планирует заехать в новый дом к концу декабря.

В одной из последних Stories личного микроблога исполнительницы Ханны появилась запись, в которой знаменитость презентовала ремонт в своем доме.

Исполнительница приехала вместе с Пашу на стройку, чтобы лично увидеть изменения в будущем уютном гнездышке.

«Скоро тут будут свечи, стеллажи, аккуратненько сложенные полотенчики, палочки-диффузоры и мои волшебные баночки», – помечтала Ханна.

Артистка показала ванную комнату с джакузи и мраморными стенами, а на потолке красовалась гигантская люстра с полупрозрачными кристаллами.

Исполнительница призналась, что прослезилась, увидев отделку дома. Ханна не может поверить, что скоро будет жить в такой роскоши. У певицы краны под позолоту, большой бассейн. Также артистке привезли окна для просторных комнат.

Пашу и Ханна придерживаются минимализма и простоты в стиле своего дома.

Напомним, ранее Ханна рассказала историю знакомства с мужем. Певица победила в конкурсе красоты, на котором оказался Пашу. Знаменитости стали встречаться спустя два года после первой встречи.

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