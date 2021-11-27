Мирославу Карпович подозревают в зависимости от Павла Прилучного

Актриса встречается с бывшим возлюбленным уже год и ее признания в любви не заканчиваются.

Исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» Мирослава Карпович не говорит о своей личной жизни в Instagram. Однако в Twitter знаменитость часто публикует сообщения о любовных переживаниях.

Поклонники Карпович переживают за актрису. Некоторым кажется, что у Мирославы есть зависимость от любимого.

«С твоим приходом, как по щелчку пальцев, оживает весь дом. Животные радостно встречают, мы с мамой улыбаемся. Только ты так можешь своим появлением сделать всех счастливыми. Я очень соскучилась, мой самый лучший мужчина. Приезжай скорей. В разлуке еще острее познаются чувства. Тебя нет дома, а я уже все уголки, все комнаты обошла, с животными наигралась, нарисовалась, наработалась, а отсутствие тебя заглушить не смогла. Весь дом в тишине, ну если не считать живность. Истинное счастье слышать, что ты пришел домой», – написала артистка в своем микроблоге.

«Представляю, что будет, если он ее бросит», «Это точно она пишет? Может, взломали?», «Будь я мужиком, я бы бежала от нее, тапки роняя», – прокомментировали сообщение Мирославы поклонники.

Напомним, ранее Мирослава Карпович похвасталась двумя новыми образами с трендом на многослойность.

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