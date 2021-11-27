«Вот у вас тусовка-то!»: Гарри и Лиза Галкины зажгли под рок

Наследники Аллы Пугачевой пустились в пляс под музыку из умной колонки.

Пародист Максим Галкин показал, как развлекаются его дети в выходные. Примечательно, что двойняшки Галкины танцевали дома не одни, а со своей племянницей Клавдией Земцовой.

Дочь Кристины Орбакайте навестила Лизу и Гарри. А братик с сестричкой решили удивить Клаву, включив громкую музыку настоящих рокеров.

К слову, Земцова не растерялась и принялась зажигать вместе с Лизой и Гарри.

«Вот у вас тусовка-то!», – отметил Максим, увидев шоу на паркете, раскрашенном под шахматную доску.

Большее всех вошла в роль артистичная Лиза. Малышка почувствовала себя фронтменом группы «Нирвана» или «Квин». Галкина изображала игру на гитаре и каталась по полу.

Напомним, ранее Максим Галкин показал, чем питаются его дети в замке в деревне Грязь. к слову, Лиза и Гарри перед школой завтракают обычными бутербродами. Также в меню у малышей включены оливки и грецкие орехи. А из напитков дети Галкина и Пугачевой выбрали зеленый чай.

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