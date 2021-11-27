«Идеальная суббота»: Джанабаева показала, как готовит вареники с Меладзе на кухне в Италии

Альбина Джанабаева является бывшей солисткой группы «ВИА-Гра». Она не скрывает, что любит сцену. Уже много лет певица строит сольную карьеру. Все чаще она выступает вместе с мужем Валерием Меладзе.

Влюбленные поженились, когда у них уже рос сын Константин. Потом у пары родились сын Лука и дочка Агата, которой еще нет и года. Первое время артистка часто демонстрировала, как муж помогает ей нянчить младшую наследницу.

Теперь Альбина не перестает хвастаться нарядами. Она вернулась в форму и выступает на концертах и примиях. А на днях влюбленные отправились в путешествие. Они решили провести время вместе. Если накануне они гуляли по полям, то теперь предстали на кухне с красивым видом в Италии.

Альбина была в джинсах клеш и сливочном свитере. Она лепила вареники с картошкой. Меладзе тоже примерил фартук. Он наблюдал за женой, которая скатывала тесто, а потом разделяла вареники с помощью круглой резки. Вареники получались ровные и одинаковыми краями.

«Наша идеальная суббота», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Джанабаева. Многие также отметили, что у них настоящая идиллия с мужем. «Видна рука профессионала», «Это бальзам на душу! Вы прекрасные и самые лучшие!», «Я за 25 лет семейной жизни так не додумалась», «Боже, Альбина, какая прелесть! Замечательная семья у вас!», «Правильно, Альбина! А муж вон контролирует процесс!», «А что, так можно было! Надо попробовать!» — прокомментировали пост подписчики.

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