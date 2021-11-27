Умер Виктор Терехов, сыгравший в «Улице разбитых фонарей» и «Бандитском Петербурге»

Виктор Терехов умер в Санкт-Петербурге. Трагическую новость сообщает сайт Кино-театр.ру. Причины смерти не разглашаются. Известно, что Терехов вел замкнутый образ жизни и не общался с прессой.

Виктор Терехов окончил ВГИК. Дебютировал в кино «Донецкие шахтеры» в 1950 году. Большую часть жизни он проработал в Ленинградском театре киноактера. За долгие годы в кинематографе сыграл более ста ролей. Вот лишь немногие из картин с его участием: «Солдат Иван Бровкин», «Рожденная революцией», «Звезда пленительного счастья», «Государственная граница». В начале нулевых появился на экранах в популярных сериалах «Улица разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург».

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