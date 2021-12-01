Лучшие исполнители роли Георгия Жукова, которому 1 декабря исполнилось бы 125 лет

Для большинства из нас главный экранный Жуков - это народный артист СССР Михаил Ульянов, сыгравший полководца во множестве фильмов. Их количество в различных источниках определяется по-разному - кто-то, например, учитывает документальное кино с цитатами из игровых картин а-ля «Освобождение», кто-то - нет.

Часто используют формулировку «свыше 20 фильмов», однако точнее будет цифра 15. Валерий Афанасьев, занимающий в этом своеобразном рейтинге второе место, отстает от Михаила Александровича очень сильно — в его активе всего три картины.

Многим запомнился яркий Жуков в трактовке Владимира Меньшова в знаменитом сериале 2007 года «Ликвидация». Кстати, для Владимира Валентиновича это был не первый «маршальский» опыт — мундир Георгия Константиновича он впервые примерил за 15 лет до «Ликвидации» в фильме «Генерал». Также дважды Жукова сыграл в далеких сороковых актер Федор Блажевич.

Интересно, что не только отечественные актеры исполняли столь ответственную роль: известный по саге о Гарри Поттере англичанин Джейсон Айзекс стал Жуковым в комедии «Смерть Сталина» (2017), которую, однако, к прокату в России не допустили, сочтя ее неуважительной по отношению к нашей истории.

«Лучше Ульянова это точно никто не сделает»

Александр Балуев сыграл полководца в сериале «Жуков», в котором Георгий Константинович предстал перед нами в не совсем привычном ракурсе.

— Материал позволял мне показать Жукова скорее не в его профессиональной деятельности, а в его жизни, — объяснял Балуев «Телепрограмме». — А вот если бы мне предложили сыграть Жукова в каком-нибудь подобии «Освобождения», то я бы точно отказался. Потому что Михаил Ульянов именно такого Жукова уже сыграл, и лучше это точно никто не сделает.

Феномен Жукова — во времени. Жил бы он в мирное время, может, и феномена бы никакого не было. Он — абсолютный человек войны. В этом, как мне кажется, его и счастье, и несчастье… Мне хотелось рассказать, как Жукова в послевоенное время пытались втянуть в политику, чтобы использовать его бешеную популярность, а он отказывался. Именно это меня в Жукове и привлекает — то, что он не любил политику и умел дружить.

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