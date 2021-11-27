В Кремлевском дворце пройдет премия «Золотой граммофон»

Премия «Золотой граммофон» пройдет 26-й раз в Кремле 10 декабря. Ведущими мероприятия выступят Иван Ургант и Гарик Мартиросян. На сцену Кремлевского дворца выйдут самые популярные артисты российской эстрады и исполнят свои хиты уходящего года.

Чтобы получить заветную статуэтку, песня должна продержаться в хит-параде «Золотой граммофон» более 20 недель. Рекордсмен — Филипп Киркоров. На счету у артиста более 20 статуэток. Также не сдают позиции Николай Басков и Григорий Лепс, однако переплюнуть поп-короля в ближайшее время у них вряд ли получится.

Церемония вручения премии «Золотой граммофон» проходит ежегодно с 1996 года. За 25 лет отечественным артистам вручили более 650 статуэток.

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