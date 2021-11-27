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«Начинаем готовиться!»: Лариса Долина назвала двух артистов, с кем споет в новогодней «Маске»

Как отметила певица, съемки пройдут в самое ближайшее время.

«Начинаем готовиться!»: Лариса Долина назвала двух артистов, с кем споет в новогодней «Маске»
Лариса Долина. Фото: Globallookpress.com

Певица Лариса Долина в Instagram заявила, что совсем скоро состоятся съемки новогодней «Маски». Она примет в них самое непосредственное участие.

Лариса Долина
Лариса Долина. Фото: Globallookpress.com

«Начинаем готовиться! Буду петь две композиции. Одну с Волком – Карина Кросс. А вот, с кем буду петь вторую песню, вам предстоит угадать! Имеются в виду только участники проекта «Маска» обоих сезонов!

Лариса Долина

Поклонники оставили массу комментариев под постом Ларисы Долиной. Вскоре она раскрыла карты. «А теперь, но только честно. Кто первый написал свою версию про Носорога?» — заявила Лариса Долина.

Напомним, что в шоу «Маска» Носорогом был Кирилл Туриченко из группы «Иванушки». Именно с этим музыкантом Лариса Долина выйдет на одну сцену.

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