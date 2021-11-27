Скромная пенсия: как живет первый муж Аллы Пугачевой

Миколас Орбакас, в отличие, от Примадонны, не просыпается в роскошном замке.

Отец Кристины Орбакайте – Миколас Орбакас – развелся в 1973 году со своей первой женой Аллой Пугачевой. Спустя десять лет артист циркового училища вновь обрел семейное счастье.

Иногда Миколас Орбакас вместе со своей второй женой подрабатывают на детских праздниках. Живет пара скромно.

«В последние годы мы проводим в Литве много времени. Это же моя родина. От родителей мне остался в Паланге старенький домик у моря. И после Нового года, как только спадают холода, мы садимся в машину и выезжаем сюда», – отметил Орбакас.

«А чего нам в Москве делать? Мы с женой уже на пенсии. Только на Новый год еще немножко «дедморозим». В остальное время для нас, стариков, работы уже нет. Везде молодежь заняла позиции. А здесь, в Паланге, нам есть что делать. Надо вскопать землю, посадить цветочки перед домом», – признался бывший муж Примадонны.

К слову, пенсия у отца Кристины Орбакайте небольшая, сообщает eg.ru, 20 тысяч рублей.

Напомним, ранее размер своей пенсии озвучила певица Роксана Бабаян.

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