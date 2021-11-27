Ирина Хакамада об «особенной» дочери Марии: «Вы просто живете каждый день и радуетесь, что живы»

Ирина Хакамада рассказала о своих правилах жизни и воспитания детей. Ее младшая дочь родилась с синдромом Дауна, однако бывший политик не тревожится за ребенка и уверена, что у Маши все сложится благополучно.

«Надо делать все, чтобы ребенок был счастлив, и жить сегодняшним днем. Я не думаю о будущем Маши. Можете мне не верить, но это так. Буддизм, иудаизм, христианство учат: живи здесь и сейчас. Я умею заставить свой мозг не думать. Чем больше неприятностей преодолевает человек, тем проще к этому прийти. У меня неприятностей было очень много, я натренировалась. Если у вас ребенок заболел раком, и вы его лечите, о чем вы будете думать каждый день? Он умрет или выживет? Тогда вы сами сдохнете раньше. Вы просто живете каждый день. И радуетесь, что живы, и жив ребенок», — поделилась бизнесвумен в интервью изданию Psychologies.

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У Ирины Хакамады есть два сына. Мужчины живут за границей и, по словам знаменитой мамы, стали самодостаточными людьми.

«Я делала все, чтобы сыновья и дочь чувствовали, что у них есть любящая мать. И одновременно, заменяя мужика, я толкала парней в самостоятельную жизнь. И они благодарны, оба стали очень самостоятельными. Никогда не просили у меня денег», — признается общественный деятель.

Также экс-политик рассказала о внуках. Их у нее четверо. В одной из внучек Ирина узнает себя: худенькая, со смуглой кожей, русыми длинными волосами и чуть раскосыми глазами.

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