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«Как это круто, как приятно»: муж Ольги Серябкиной необычно поздравил ее с рождением сына

Супруг певицы подготовил масштабный сюрприз.

«Как это круто, как приятно»: муж Ольги Серябкиной необычно поздравил ее с рождением сына
Ольга Серябкина. Фото: globallookpress.ru

Георгий Начкебия, муж Ольги Серябкиной, необычно поздравил ее с рождением сына. Уже вечером, после выписки из роддома, супруг Серябкиной пригласил ее прокатиться по ночному городу и обещал показать сюрприз.

Скрин stories Ольги Серябкиной
Скрин stories Ольги Серябкиной. Фото: instagram.com/seryabkina

На Московских улицах Ольга увидела рекламные баннеры со своей фотографией и поздравлениями не только с рождением первенца, но и выходом новой песни.

«Как это круто, как приятно. Едешь по городу и видишь баннеры с поздравлением с новым треком и рождением ребенка», — поделилась артистка в stories своего Instagram.

Ольга Серябкина впервые стала мамой 20 ноября этого года. Новорожденного мальчика певица назвала Лука. 26 ноября их выписали из роддома.

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