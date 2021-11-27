«Так выглядит детское счастье»: Сергей Безруков появился в эфире «Спокойной ночи, малыши!»

Артист в образе пирата познакомился с Филей и Хрюшей.

Среди последних публикаций личного микроблога исполнителя главной роли в сериале «Бригада» Сергея Безрукова появилась фотография со съемок передачи «Спокойной ночи, малыши!». Таким способом артист признался, что осуществил свою давнюю мечту.

Безруков еще мальчиком мечтал познакомиться с говорящими животными передачи «Спокойной ночи, малыши!». И вот, будучи 48-летним актером, Безрукову все же удалось оказаться среди любимых героев детства.

«Так выглядит детское счастье. Шутки шутками, но я наконец-то попал в «Спокойной ночи, малыши!». Это действительно передача, на которой выросли целые поколения малышей, в том числе и я! Любимые герои. Мы меняемся, а они нет… Любимые ведущие дядя Володя, тетя Валя… Мое детство…», – вспомнил Безруков самое беззаботно время.

Напомним, ранее Сергей Безруков поздравил своего сына Степу с днем рождения. Наследнику знаменитости в этом году исполнилось три года. Малыш напоминает поклонникам своего отца.

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